Rezza (direttore ISS): «Ripartenza? Decisione difficile, non ci sono ancora le condizioni» (Di venerdì 24 aprile 2020) Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato della ripresa del calcio Il direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, ha parlato in conferenza stampa dell’andamento dell’emergenza Coronavirus. Queste le parole riportate da Calcio e Finanza. RIPRESA – «È una Decisione molto difficile da prendere, non mi sembra che ci siano le condizioni per un rischio zero, ma nessuno attività che riprenda è a rischio zero. Durante il lockdown è impensabile riprendere alcune attività, è logico. Far ripartire il calcio dopo la fine del lockdown è una Decisione politica. Dal punto di vista tecnico il calcio come altri sport implica un contatto diretto, quindi la necessità di ... Leggi su calcionews24 Giovanni Rezza - direttore malattie infettive dell’Iss : “quando si riaprirà - il virus potrebbe tornare”

Egitto - direttore Eipr a TPI : “Patrick Zaky trasferito nel carcere di massima sicurezza Tora” (Di venerdì 24 aprile 2020) Giannidel dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha parlato della ripresa del calcio Ildel dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, Gianni, ha parlato in conferenza stampa dell’andamento dell’emergenza Coronavirus. Queste le parole riportate da Calcio e Finanza. RIPRESA – «È unamoltoda prendere, non mi sembra che ci siano leper un rischio zero, ma nessuno attività che riprenda è a rischio zero. Durante il lockdown è impensabile riprendere alcune attività, è logico. Far ripartire il calcio dopo la fine del lockdown è unapolitica. Dal punto di vista tecnico il calcio come altri sport implica un contatto diretto, quindi la necessità di ...

napolista : Rezza: «Nel calcio non è applicabile il distanziamento. Il rischio non è zero» Il direttore delle Malattie infettiv… - violanews : Rezza (direttore ISS): 'Ripresa? Decisione politica sul calcio, rischio zero non c'è' - - ToriSan89 : RT @FBAssociati: Dall’emergenza alla Fase 2: una lettura dei dati epidemiologici, il primo #DigitalTalk di #FBAssociati. Con Giovanni Rezza… - AnninaFerretti : RT @FBAssociati: Dall’emergenza alla Fase 2: una lettura dei dati epidemiologici, il primo #DigitalTalk di #FBAssociati. Con Giovanni Rezza… - paolespo : RT @FBAssociati: Dall’emergenza alla Fase 2: una lettura dei dati epidemiologici, il primo #DigitalTalk di #FBAssociati. Con Giovanni Rezza… -