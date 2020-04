Per l’Inail i calciatori sono ad alto rischio (come medici e infermieri) (Di venerdì 24 aprile 2020) Ieri l’Inail ha pubblicato le tabelle delle categorie più a rischio per il Covid-19. I calciatori, scrive il Corriere dello Sport, sono stati considerati a massimo rischio. Equiparati a medici e infermieri. La notizia è arrivata proprio quando la decisione sulla riapertura del calcio arriva al rush finale. Il protocollo Figc è all’esame del Ministero della Salute e Gravina lanciando l’idea dei 4 tamponi donati ai cittadini per ogni tampone effettuato ai calciatori, ha cercato di risolvere la questione etica. Lunedì il Coni presenterà al Governo un protocollo valido per tutti gli sport. Fa riferimento alle raccomandazioni del protocollo dei medici sportivi (Fmsi) e ai suggerimenti validati dal Politecnico di Torino. Il Corriere dello Sport ipotizza che il protocollo della Figc non sarà accolto. “(dovrà essere ... Leggi su ilnapolista Medici e infermieri che si sono ammalati Seicento denunce per Covid all’Inail

Edilizia - per l’Inail il contagio è infortunio sul lavoro : le aziende si mobilitano

