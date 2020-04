Pavarotti nel film documentario di Ron Howard (Di venerdì 24 aprile 2020) Il film-documentario “Pavarotti” del regista Ron Howard offre un ritratto intimo dell’artista e dell’uomo, tra i più amati cantanti d’opera di tutti i tempi. Rai1 lo propone venerdì 24 aprile 2020 alle ore 21.25. Soprannominato “il tenore del popolo”, Pavarotti rappresentava una rara combinazione di personalità, genio e celebrità e utilizzava le sue doti prodigiose … L'articolo Pavarotti nel film documentario di Ron Howard proviene da Bit Culturali. Leggi su bitculturali Stasera in tv – Luciano Pavarotti nel film documentario di Ron Howard

NICOLETTA MANTOVANI/ “Con Pavarotti l’Italia nel mondo" - attesa per il docu-film (Di venerdì 24 aprile 2020) Il” del regista Ronoffre un ritratto intimo dell’artista e dell’uomo, tra i più amati cantanti d’opera di tutti i tempi. Rai1 lo propone venerdì 24 aprile 2020 alle ore 21.25. Soprannominato “il tenore del popolo”,rappresentava una rara combinazione di personalità, genio e celebrità e utilizzava le sue doti prodigiose … L'articoloneldi Ronproviene da Bit Culturali.

Unomattina : 'Luciano amava molto dipingere, non molti lo sanno, dove esprimeva quel bambino interiore che gli permetteva di aff… - Acromatopsia_ : #Pavarotti in tendenza, sto forse sognando? quell'uomo resterà sempre nel mio cuore. - eleutheriana : RT @Neapolitan70: Da non perdere stasera @RaiUno il documentario di @ronhoward_voice di @Fond_Pavarotti alle 21:25. Nel #documentario Inter… - twitta_sib : RT @MarinoLinda: Voglio tornare indietro nel tempo e diventare amica di #Pavarotti - carloarbini51 : RT @Iperbole_: Luciano riposa praticamente dietro casa mia, nel cimitero della frazione. Se penso che a soli 10 km da qui si teneva il Pava… -