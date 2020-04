Pavarotti | film-documentario Rai1 su Luciano Pavarotti La sua vita era uno show

RaiUno : ? Ha vissuto per la musica e al mondo ha donato la sua voce ? '#Pavarotti. Genio per sempre' il film evento di… - Raiofficialnews : Un film evento per raccontare la storia, la voce, i segreti e la leggenda di un grande tenore. Dal regista Premio O… - KalezicR : RT @RaiUno: “Quando sorrideva con il suo fazzoletto bianco il mondo impazziva per lui” Questa sera #24aprile alle 21.25 in prima visione s… - antobon2 : RT @RaiUno: “Quando sorrideva con il suo fazzoletto bianco il mondo impazziva per lui” Questa sera #24aprile alle 21.25 in prima visione s… - Trillafon : RT @TheHotCorn_: INTERVISTE | #RonHoward: «#Pavarotti, una vita da Opera e la voglia di arrivare al cuore del pubblico». #HotCorn ha interv… -

Pavarotti film Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Pavarotti film