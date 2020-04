Omicidio nel palermitano | donna uccisa da sicari | 3 arresti

(Di venerdì 24 aprile 2020)nelAngela Maria Corona, 3 arrestati. Laè statanei giorni a ridosso di Pasquetta. La nipote della vittima avrebbe assoldato dueaffinché l’aiutassero ad uccidere Angela Maria Corona. Emessa e applicata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’ordinanza è stata emessa dal Gip del Tribunale di Termini Imerese … L'articolonelda, 3proviene da www.meteoweek.com.

StreetNews24 : Dietro il fatto di sangue una lite tra le donne sfociata nel delitto - GazzettaDelSud : Donna uccisa nel #Palermitano e trovata senza testa, arrestati la nipote e due sicari #omicidio… - NewSicilia : +++ La nipote della vittima avrebbe assoldato due sicari affinché l'aiutassero a uccidere Angela Maria Corona e a o… - GesualdoEdizion : RT @GesualdoEdizion: Da 'Madre di pietà' (Alos ed.) di Beatrice Cecaro ricaviamo il punto di vista dei #Carafa nel racconto di un omicidio… - alexdandi : RT @tuttomma_it: UFC, Walt Harris parla in maniera struggente dell'omicidio della figlia Aniah Blanchard, rapita e trovata senza vita nel b… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio nel

l'Immediato

Celia è morta sul colpo e vicino al corpo è stato ritrovato un coltello, indizio sulla base del quale Ramon è stato incriminato per omicidio. La tragedia si è consumata proprio nel momento in cui ...Palermo, 24 apr. (Adnkronos) – “Sì, è vero. Ho ucciso mia zia. Non ce la facevo più. Mi trattava molto male”. Arriva la confessione di Maria Francesca Castronovo, la 39enne arrestata oggi dai ...