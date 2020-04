Inno di Mameli ai balconi, il piacere di sentirsi italiani (Di venerdì 24 aprile 2020) Avrete saputo che, in questi giorni di pandemia e quindi di costrizione a stare in casa, da molte parti i balconi si sono animati con canzoni e sceneggiate. Non pensavo che, anche dove abito, ci fosse questa abitudine. L'ho scoperta per caso ed è bella, perché, alle 18.00 in punto, qualche condomino mette canzoni con l'audio sparato e molti si affacciano. Poi, alla fine, credo lo stesso condomino, mette l'Inno di Mameli e tutto finisce con un applauso. Ascoltando, ho vissuto un senso di comunità, di persone che hanno scoperto il piacere di condividere musica, ma anche il piacere, con l'Inno di Mameli, di sentirsi italiani. Leggi su liberoquotidiano Rachele Mussolini : “Il 25 aprile si canti l’Inno di Mameli - non Bella Ciao. Per la mia famiglia non è festa”

Coronavirus - la dottoressa in reparto incoraggia pazienti e colleghi con il megafono : “L’Italia è con voi”. E fa partire l’Inno di Mameli

Al Teatro Carlo Felice il Concerto della Libertà, in diretta su Telenord il 25 aprile alle 11

Domani 25 aprile alle ore 11 in diretta su Telenord il concerto per la libertà. Sulle note dell’“Inno di Mameli” di Michele Novaro, in una raffinata versione per quintetto d’archi, prenderanno il via ...

