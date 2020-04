Gatti | la mostra virtuale dedicata a quelli che hanno fatto la storia dell’arte

Leggi su wired

(Di venerdì 24 aprile 2020) (Foto: da www.the-uma.org)Mai come in questo momento i musei virtuali diventano una risorsa preziosa per ingannare il tempo mentre siamo chiusi in casa per colpa del coronavirus. Un ottimo esempio è l’UMA (Universal Museum of Art), con sede a Parigi ma visitabile da ogni parte del mondo con un computer. Tra le mostre che propone in questo periodo ce ne è una da non perdere, soprattutto se amate isopra ogni cosa: Cats in art history,alla figura del felino nelladell’arte. Bastano uno schermo e un mouse (ma c’è anche l’opzione visita in VR) per girovagare nelle sale virtuali dell’esposizione e scoprire i quadri che ritraggono mici di ogni dimensione e razza. Ad accogliere il visitatore per esempio c’è Olympia di Edouard Manet (1863), con un gatto nero ai piedi della bellezza senza ...