Finalmente la Cei batte un colpo Bassetti | “E’ ora di tornare a messa”

Roma. "E' arrivato il tempo di riprendere la celebrazione dell'Eucarestia domenicale e dei funerali in chiesa, oltre ai battesimi e a tutti gli altri sacramenti, naturalmente seguendo quelle misure necessarie a garantire la sicurezza in presenza di più persone nei luoghi pubblici". A scriverlo, "in

A scriverlo, “in coscienza a tutte le istituzioni”, è stato ieri in una lettera alla sua diocesi il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia. Finalmente una parola ...

Messa con i fedeli a Borgotrebbia, don Pietro Cesena paga la multa

Il vescovo Gianni Ambrosio con una lettera inviata ai sacerdoti piacentini aveva sottolineato “la necessità di osservare le misure di sicurezza che la Cei ha comunicato e più volte ribadito ... ha ...

