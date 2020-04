LegaSalvini : CORONAVIRUS: SINDACI LEGA A SALA, SE CRITICA RINUNCI FONDI REGIONE. “Il sindaco di Milano Giuseppe Sala e la sua g… - ComuneMI : Sarà @BeppeSala a presiedere la Task Force dei Sindaci del mondo per la ripresa post COVID-19 della rete @c40cities… - giorgio_gori : I sindaci di tante città del mondo, insieme, per combattere e vincere la battaglia contro il #Coronavirus. Oggi all… - casertafocus : CORONAVIRUS – Comuni al di sotto dei 10mila abitanti L’ELENCO COMPLETO ecco come si devono muovere i sindaci per di… - albertocaldana : La rivolta di sindaci e medici contro la Regione Lombardia: “Nessuna strategia, ci ha abbandonati” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaci Coronavirus, sindaci contro i governatori. Ed è battaglia sulle riaperture Il Messaggero Coronavirus in Calabria, nel Vibonese i contagi salgono a 78. Positivo un giovane della frazione Bivona di Vibo Valentia

VIBO VALENTIA- È un ragazzo residente nella frazione Bivona di Vibo Valentia il 78esimo caso di positività al Covid-19 nel territorio provinciale e ok 19esimo in quello del capoluogo. A dare ...

Coronavirus, la Giunta vara il primo pacchetto economico

Ad annunciarlo, nel consueto aggiornamento serale (consultabile sui canali social del Comune e anche sulla nostra pagina Facebook) il sindaco Federico Riboldi, il vicesindaco Emanuele Capra e ...

VIBO VALENTIA- È un ragazzo residente nella frazione Bivona di Vibo Valentia il 78esimo caso di positività al Covid-19 nel territorio provinciale e ok 19esimo in quello del capoluogo. A dare ...Ad annunciarlo, nel consueto aggiornamento serale (consultabile sui canali social del Comune e anche sulla nostra pagina Facebook) il sindaco Federico Riboldi, il vicesindaco Emanuele Capra e ...