Coronavirus | 106 527 positivi e 25 969 morti in Italia | le 4 date della “Fase 2” – DIRETTA

you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.848 • Deceduti: 25.549 (+464, +1,8%) • Dimessi/Gu… - you_trend : ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.527 • Deceduti: 25.969 (+420, +1,6%) • Dimessi/Gu… - Agenzia_Ansa : #coronavirus Il punto della Protezione civile di oggi #23aprile: 57.576 guariti, 3.033 più di ieri. È record. 106.8… - Efod : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.527 • Deceduti: 25.969 (+420, +1,6%) • Dimessi/Guariti: 60… - vale1586stella : RT @you_trend: ?? #Coronavirus, aggiornamento ore 18 • Attualmente positivi: 106.527 • Deceduti: 25.969 (+420, +1,6%) • Dimessi/Guariti: 60… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 106

Il Sole 24 ORE

Sono 1091 i nuovi positivi in Lombardia per un totale di 71.256 secondo i dati forniti dalla Regione. In calo i decessi che sono 166 (ieri 200) per un totale di 13.106. I posti in terapia intensiva ...ROMA (ITALPRESS) – A oggi il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e’ 192.994, con un incremento rispetto a ieri di 3.021 nuovi casi. Il numero totale di ...