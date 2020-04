"Chiudere la partita europea entro giugno". Intervista a Enzo Amendola (Di venerdì 24 aprile 2020) “L’obiettivo è Chiudere tutto entro giugno”. Il ministro agli Affari europei Enzo Amendola guarda positivamente all’esito del Consiglio europeo di ieri, che ha dato mandato alla Commissione Ue di dettagliare la creazione di un fondo di ripresa dopo la crisi Covid-19 legato al bilancio pluriennale europeo. Ma Amendola sottolinea le richieste italiane: “I prestiti a lungo termine non sono l’unica proposta, anche per non gravare ulteriormente sui debiti pubblici. Abbiamo detto che preferiamo un sostegno economico diretto insieme ad altri paesi”. Respinta la mittente la proposta del centrodestra di ampliare ulteriormente i poteri della Bce: “Senza polemica”, ci dice, “sono proposte realizzabili in tre anni”, loro “non vogliono “più Europa”, ma chiedono di ridurre al minimo la solidarietà ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - Zaia : tenuta positiva - spero chiudere presto partita (Di venerdì 24 aprile 2020) “L’obiettivo ètutto”. Il ministro agli Affari europeiguarda positivamente all’esito del Consiglio europeo di ieri, che ha dato mandato alla Commissione Ue di dettagliare la creazione di un fondo di ripresa dopo la crisi Covid-19 legato al bilancio pluriennale europeo. Masottolinea le richieste italiane: “I prestiti a lungo termine non sono l’unica proposta, anche per non gravare ulteriormente sui debiti pubblici. Abbiamo detto che preferiamo un sostegno economico diretto insieme ad altri paesi”. Respinta la mittente la proposta del cdestra di ampliare ulteriormente i poteri della Bce: “Senza polemica”, ci dice, “sono proposte realizzabili in tre anni”, loro “non vogliono “più Europa”, ma chiedono di ridurre al minimo la solidarietà ...

Ultime Notizie dalla rete : Chiudere partita "Chiudere la partita europea entro giugno". Intervista a Enzo Amendola L'HuffPost La Figc proroga la chiusura della Serie A al 2 agosto

La prima riguarda la posizione del Governo, che sembra orientato verso l’ok agli allenamenti ma non ancora pronto a dare il via libera alle partite ufficiali da fine maggio, come spera la Lega Serie A ...

Nella partita a scacchi della ripresa del calcio la Figc fa la sua mossa e proroga i termini della fine della stagione al 2 agosto. Ora tocca al Governo decidere tempi e modi della ripartenza. Ore di ...

