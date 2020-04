Cassa integrazione in deroga: presentate 32.633 domande, si attende il pagamento (Di venerdì 24 aprile 2020) Sono 32.633 le richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione in deroga presentate dal 31 marzo ad oggi da aziende con unità produttive in Toscana, 5.205 in più rispetto a quelle pervenute alla direzione Lavoro della Regione entro venerdì 17 aprile, che erano state 27.428. I lavoratori coinvolti sono complessivamente 81.483, di cui 49.025 donne e 32.458 uomini. Di questi 2.405 sono residenti fuori regione. Le ore di Cassa integrazione richieste sono complessivamente oltre 18 mila. Questi in sintesi i dati che emergono dal Report sulla Cassa integrazione in deroga presentato oggi dalla direzione Lavoro della Regione. Il numero medio giornaliero di domande è di 1.360 (contro le 1.714 registrate la settimana scorsa). Si osserva quindi un ulteriore calo del numero delle richieste settimanali, dopo il boom della prima settimana che aveva visto ... Leggi su firenzepost Coronavirus - dal taglio agli stipendi dei top manager si ricaverebbero 2 - 5mld per la cassa integrazione

Contributi Inps durante la Cassa Integrazione : come funzionano e massimali

