Taglio dei vitalizi alla Camera. La delibera Fico perde i primi pezzi. Il Consiglio di giurisdizione allarga le maglie. Assegni più ricchi per gli ex (che esultano) in difficoltà (Di giovedì 23 aprile 2020) Taglio ai vitalizi, la Camera ci ripensa? Basta decifrare il comunicato bizantino con cui il Consiglio di giurisdizione (presidente Alberto Losacco, Pd, più Stefania Ascari, M5S, e Silvia Covolo, Lega) ha concluso ieri (all’unanimità) l’esame dei ricorsi contro la delibera taglia-vitalizi di Montecitorio per avere più di un dubbio: se non siamo all’indietro tutta, poco ci manca. Tanto che l’associazione degli ex parlamentari, capitanata dal rifondarolo Antonello Falomi (4 giri tra Camera e Senato) e dal mitologico dc Gerardo Bianco (9 legislature), già festeggia l’”annullamento di alcune norme, particolarmente scandalose e vessatorie, che impedivano a ex-parlamentari in gravi condizioni di reddito e di salute di vedersi diminuita l’entità del Taglio”. ARRIVA LA DEROGA. In realtà, Losacco & Co. ... Leggi su lanotiziagiornale Come stanno davvero le cose sul taglio dei fondi al Mezzogiorno nell’emergenza Coronavirus

Roma - la lettera dei giocatori al club per il taglio stipendi

Lega Serie A decide per il taglio degli stipendi dei calciatori. L'Aic : "Incomprensibile" (Di giovedì 23 aprile 2020)ai, laci ripensa? Basta decifrare il comunicato bizantino con cui ildi giurisdizione (presidente Alberto Losacco, Pd, più Stefania Ascari, M5S, e Silvia Covolo, Lega) ha concluso ieri (all’unanimità) l’esame dei ricorsi contro lataglia-di Montecitorio per avere più di un dubbio: se non siamo all’indietro tutta, poco ci manca. Tanto che l’associazione degli ex parlamentari, capitanata dal rifondarolo Antonello Falomi (4 giri trae Senato) e dal mitologico dc Gerardo Bianco (9 legislature), già festeggia l’”annullamento di alcune norme, particolarmente scandalose e vessatorie, che impedivano a ex-parlamentari in gravi condizioni di reddito e di salute di vedersi diminuita l’entità del”. ARRIVA LA DEROGA. In realtà, Losacco & Co. ...

borghi_claudio : Cosa del tutto armonica e consequenziale al taglio dei parlamentari. Pensate che bello, sono più esperti dei parla… - borghi_claudio : Quanto più imbavagliano il parlamento tanto più capisci quanto è importante. Passato questo casino invierei anche a… - anto_galli4 : RT @CMastroff: Il taglio dei parlamentari? Si quelli eletti, per il resto si son fatti un altro parlamento di nominati grembiulati - rcarangelo : RT @CMastroff: Il taglio dei parlamentari? Si quelli eletti, per il resto si son fatti un altro parlamento di nominati grembiulati https://… - wlafiga73 : RT @CMastroff: Il taglio dei parlamentari? Si quelli eletti, per il resto si son fatti un altro parlamento di nominati grembiulati -

Ultime Notizie dalla rete : Taglio dei La Camera decide sui ricorsi per i vitalizi: "I tagli vanno ridotti se le condizioni di vita risultano compromesse" la Repubblica Nuova ordinanza Bonaccini: consentita la cura degli orti

Ed è consentito il taglio della legna, per autoconsumo ... conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, oltre a quelli di pulizia e sanificazione. Consentita, sempre previa comunicazione al ...

Qualiano, getta cocaina dalla finestra: arrestato uomo dei Pianese

Sequestrati 66 grammi di cocaina: 11 grammi suddivisi in 51 dosi già pronte per lo smercio, 53 grammi ancora da tagliare avvolti in un pacchetto sottovuoto e una bustina di plastica che ne custodiva 2 ...

Ed è consentito il taglio della legna, per autoconsumo ... conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, oltre a quelli di pulizia e sanificazione. Consentita, sempre previa comunicazione al ...Sequestrati 66 grammi di cocaina: 11 grammi suddivisi in 51 dosi già pronte per lo smercio, 53 grammi ancora da tagliare avvolti in un pacchetto sottovuoto e una bustina di plastica che ne custodiva 2 ...