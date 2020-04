Nasce l’Usca | il presidio in aiuto dei pazienti contagiati che si curano a casa

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Sarà attiva a partire da martedì 28 aprile l’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) sul territorio dei Comuni di Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara, Angri e Scafati. I Dirigenti dell’ASL Salerno hanno predisposto l’attivazione dell’USCA presso i locali dell’ex Asilo nido comunale di Angri, in Corso Italia, messi a disposizione dal Comune. L’equipe in servizio presso la sede di Angri sarà composta da 5 medici divisi su 2 turni e sarà attiva 5 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00. L’Unità ha il compito di curare la gestione domiciliare deiaffetti da Covid-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero oppure con sintomi non gravi compatibili con il virus, garantendo così la continuità assistenziale sul ...