Giappone | leading indicator febbraio rivisto al ribasso

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 aprile 2020) (Teleborsa) – Confermate in peggioramento le condizioni economiche in. Ildisi è attestato a 91,7 punti, in calo rispetto ai 90,5 punti del mese precedente, e sotto i 92,1 della stima preliminare e del consensus. Lo rende noto il Cabinet Office delnella sua lettura definitiva.