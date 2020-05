Diodato Fai Rumore raggiunge 30 milioni di visualizzazioni su Youtube

(Di giovedì 23 aprile 2020)il vincitore di Sanremo 202030disuFaidi, il vincitore di Sanremo 2020, è il terzo video musicale di un brano della settantesima edizione più visto sudopo Viceversa di Francesco Gabbani, primo in classifica con 34die Musica E il Resto Scompare di Elettra Lamborghini attualmente a quota 31. Faiè anche il più visualizzato sul canale di. “Vita Meravigliosa” ha appena raggiunto 4di ...

La7tv : #unomaggioliberiepensanti @DiodatoMusic canta il brano vincitore di Sanremo 2020: “Fai rumore” #liberiepensanti - erikapretti21 : RT @_iaci: Sono ricaduto nel loop di 'Fai rumore' di Diodato. - radiofmfaleria : Diodato - Fai rumore - blusewillis : RT @_iaci: Sono ricaduto nel loop di 'Fai rumore' di Diodato. - tinapica88 : RT @_iaci: Sono ricaduto nel loop di 'Fai rumore' di Diodato. -

Il Primo Maggio Taranto diventa piazza virtuale: "La salute e il lavoro temi sempre più attuali" La musica al servizio della politica e del discorso sociale e non come protagonista del Primo Maggio di ...Quest'anno Uno Maggio Taranto è un film e tanti interventi - il trailer in riproduzione..... Diodato dopo Sanremo: "E adesso vi aspetto al Primo Maggio di protesta, venite a Taranto a fare rumore con ...