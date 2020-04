Coronavirus | l’allarme dell’Iss sulla droga | dal dark web alla ricerca di oppiacei e

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 aprile 2020) La fase 2 dello spaccio di droghe è già iniziata: non solo stupefacenti spediti tramite posta oppure consegne a domicilio. Se le regole sul distanziamento “hanno determinato un sensibile calo dello spaccio degli stupefacenti su strada”, questa evidenza “apre all’ipotesi che i consumatori si stiano rivolgendo al mercato illecito nelweb“. Inoltre, “è probabile che, in un periodo di confinamento domiciliare, i consumatori non vadano piùdi sostanze definite “di socializzazione” come le pasticche del sabato sera ma di “prodotti da consumare in solitudine”, comesintetici o narcotici. A lanciare l’rme è l’Istituto Superiore di Sanità. L’approfondimento dal titolo “Consumo di sostanze stupefacenti durante l’emergenza ...