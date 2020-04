Aveva documentato la strage in Cina | giornalista in quarantena punitiva

(Di giovedì 23 aprile 2020) Effetti collaterali del regime post-comunista. Effetti che coinvolgono anche la stampa libera, ai tempi del coronavirus. Uncinese, Li Zuhan, è stato costretto a trascorrere quasi due mesi diper aver “raccontato” il coronavirus elain. Ilera scomparso a febbraio da Wuhan dove, con video, la reale diffusione dell’epidemia. Si è saputo solo oggi che le autorità cinesi lonocostretto a un isolamento di quasi due mesi, prima a Wuhan e poi nella sua città d’origine, “per essersi recato in zone sensibili”. La vicenda è stata resa nota dallo stesso Li con un nuovo messaggio. In un videoanche il suo inseguimento e successivo arresto da parte della polizia, lo scorso 26 febbraio. Da allora non sino ...

