Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello VIP? (Di giovedì 23 aprile 2020) Alfonso Signorini è un appassionato storico del Grande Fratello VIP. Negli anni scorsi, infatti, lo abbiamo visto vestire i panni dell’opinionista quando a condurre era Ilary Blasi. L’edizione 2020 del reality, invece, lo ha visto in una veste completamente nuova, quella di conduttore. Una vera e propria scommessa quella di Mediaset che ha affidato al direttore di Chi una delle conduzioni più impegnative del palinsesto televisivo. Nessuno mai avrebbe immaginato, quell’8 gennaio 2020 (data della prima puntata del GF VIP) che di lì a poco un vero e proprio uragano sarebbe arrivato a sconvolgere la prima edizione. Stiamo parlando del Coronavirus. Proprio per questo l’edizione 2020 è stata chiusa con diverse settimane di anticipo. La finale, conclusa con la vittoria di Paola Di Benedetto, è andata in onda l’8 aprile ... Leggi su kontrokultura Alfonso Signorini : età - carriera e vita privata del giornalista

Alfonso Signorini contro la Balivo : “non sono un paracu…o”

Alfonso Signorini - il giornalista travolto dalle critiche (Di giovedì 23 aprile 2020)è un appassionato storico del. Negli anni scorsi, infatti, lo abbiamo visto vestire i panni dell’opinionista quando a condurre era Ilary Blasi. L’edizione 2020 del reality, invece, lo ha visto in una veste completamente nuova, quella di conduttore. Una vera e propria scommessa quella di Mediaset che ha affidato al direttore di Chi una delle conduzioni più impegnative del palinsesto televisivo. Nessuno mai avrebbe immaginato, quell’8 gennaio 2020 (data della prima puntata del GF) che di lì a poco un vero e proprio uragano sarebbe arrivato a sconvolgere la prima edizione. Stiamo parlando del Coronavirus. Proprio per questo l’edizione 2020 è stata chiusa con diverse settimane di anticipo. La finale, conclusa con la vittoria di Paola Di Benedetto, è andata in onda l’8 aprile ...

KontroKulturaa : Alfonso Signorini non condurrà più il Grande Fratello VIP? - - bnotizie : Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini a Caterina Balivo: `Pupo? L`ho scoperto a metà programma. Conduttore imparzi… - onlyluthor : RT @Gaiaalessandra_: “Sono un ragazzo timido e riservato non potrei mai pensare di avere una storia mediatica” e poi: - Alfonso Sign… - justriccardo1 : RT @Gaiaalessandra_: “Sono un ragazzo timido e riservato non potrei mai pensare di avere una storia mediatica” e poi: - Alfonso Sign… - bnotizie : Alfonso Signorini: età, carriera e vita privata del giornalista | Bigodino -