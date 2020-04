Motorola Edge e Edge+ sono ufficiali con schermi OLED curvi e fotocamere super

Digital_Day : #wannabe apple - MotorolaITA : Motorola Edge+ è arrivato per condurti dove nessuno altro si è mai spinto prima. Scoprilo ora in anteprima mondiale… - guerz86 : MOTOROLA EDGE: Scopri in DIRETTA tutte le novità della nuova gamma MOTOROLA! Youtube: - CellulareMag : Fra poco, la presentazione dei nuovi smartphone flagship di Motorola: Edge e Edge+. Seguite la diretta.… - dn_Jha10 : RT @MotorolaFans: Motorola Edge & Motorola Edge+ -

Ultime Notizie dalla rete : Motorola Edge Smartphone Motorola EDGE+: video promo online prima del lancio Telefonino.net Motorola Edge e Edge+: ecco come sono fatti

Motorola vuole tornare a fare la ''big'' e per questo presenta al mondo intero i suoi nuovi Motorola Edge e Edge+. Due smartphone con specifiche da top di gamma ma anche un design nuovo ed originale.

Stasera Motorola presenta i nuovi flagship Edge e Edge+: segui la diretta

Motorola annuncerà questa sera i suoi nuovi smartphone flagship: si tratta dei modeli Edge ed Edge+. Il produttore terrà un keynote online a partire dalle ore 18, che potrete seguire nel nostro sito.

Motorola vuole tornare a fare la ''big'' e per questo presenta al mondo intero i suoi nuovi Motorola Edge e Edge+. Due smartphone con specifiche da top di gamma ma anche un design nuovo ed originale.Motorola annuncerà questa sera i suoi nuovi smartphone flagship: si tratta dei modeli Edge ed Edge+. Il produttore terrà un keynote online a partire dalle ore 18, che potrete seguire nel nostro sito.