Michelle Hunziker scherzo in quarantena de Le Iene: “Io non ve la perdono” (VIDEO) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Le Iene sono tornate più cariche che mai con il primo scherzo in quarantena fatto a Michelle Hunziker. Grazie alla complicità di Aurora, del suo fidanzato e della migliore amica, è stato possibile mettere in scena il tradimento tipo: il fidanzato che tradisce con la migliore amica. Si è trattato di una situazione davvero ai limiti del paradossale. La showgirl, infatti, ha deciso di commentare anche sui social la vicenda definendo quanto accaduto davvero assurdo. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Lo scherzo de Le Iene a Michelle Lo scherzo de Le Iene a Michelle Hunziker è cominciato con Aurora che ha iniziato a sfogarsi con la madre dicendole di vivere un periodo di crisi con il fidanzato. Ricordiamo che quest’ultimo sta trascorrendo la quarantena a casa della conduttrice insieme anche alla migliore amica di Aurora. Ad ogni modo, la trama ... Leggi su kontrokultura La figlia Aurora tradita davanti a Michelle Hunziker… ma è uno scherzo delle Iene

"Cretini - pirla". Michelle entra in casa e li trova svestiti - tradimento in casa Hunziker : il compagno della figlia e la sua amica...

‘Le Iene’ - Michelle Hunziker vittima del primo scherzo in quarantena con la complicità di Aurora Ramazzotti (Video) (Di mercoledì 22 aprile 2020) Lesono tornate più cariche che mai con il primoinfatto a. Grazie alla complicità di Aurora, del suo fidanzato e della migliore amica, è stato possibile mettere in scena il tradimento tipo: il fidanzato che tradisce con la migliore amica. Si è trattato di una situazione davvero ai limiti del paradossale. La showgirl, infatti, ha deciso di commentare anche sui social la vicenda definendo quanto accaduto davvero assurdo. Andiamo a vedere tutti i dettagli. Lode LeLode Leè cominciato con Aurora che ha iniziato a sfogarsi con la madre dicendole di vivere un periodo di crisi con il fidanzato. Ricordiamo che quest’ultimo sta trascorrendo laa casa della conduttrice insieme anche alla migliore amica di Aurora. Ad ogni modo, la trama ...

redazioneiene : Che ci fa il fidanzato di sua figlia Aurora a letto con un’altra? La quarantena di @m_hunziker stava andando a gonf… - KontroKulturaa : Michelle Hunziker scherzo in quarantena de Le Iene: 'Io non ve la perdono' (VIDEO) - - DanielaVitello1 : #LeIene “Il fidanzato di Aurora a letto con la figlia di Pino Daniele”...e Michelle Hunziker rischia l'infarto… - acardinale_ : @gennilivenapoli @carmelitadurso È una conduttrice televisiva come gGerry Scotti e Michelle Hunziker, non può stare a casa - Noovyis : (“Mamma, Goffredo mi sta tradendo dentro casa tua”. Aurora Ramazzotti, caos a casa Hunziker. Michelle senza parole.… -