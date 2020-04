Michele muore a 43 anni per il Coronavirus, lascia una moglie e due figli (Di mercoledì 22 aprile 2020) Michele è morto nelle scorse ore dopo aver contratto il Coronavirus. Cordoglio dell’intera città, l’uomo lascia la moglie ed i due figli piccoli. Il costante conteggio delle vittime di questo Coronavirus lascia impietriti, ma non rende giustizia a quelle persone che quotidianamente muoiono lasciando un vuoto nelle loro famiglie, nella loro cerchia di amici e … L'articolo Michele muore a 43 anni per il Coronavirus, lascia una moglie e due figli è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Michele Mozzicato muore per coronavirus a Roma - giovane e senza patologie

Michele è morto nelle scorse ore dopo aver contratto il Coronavirus. Cordoglio dell’intera città, l’uomo lascia la moglie ed i due figli piccoli. Il costante conteggio delle vittime di questo ...

Tre anni fa moriva Scarponi. Il fratello Marco: “Il pensiero che non ci sia più è devastante”

“Il pensiero che Michele non ci sia più è devastante”, ammette Marco. Marco Scarponi è il fratello dello scalatore marchigiano dell’Astana, che proprio 3 anni fa moriva in un incidente stradale a ...

