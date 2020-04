Gemma Galgani, frecciata a Tina Cipollari: “Non sa fare a meno di me” (Di mercoledì 22 aprile 2020) Uomini e Donne, Gemma Galgani lancia una frecciata: “Tina? Neanche la vedo” Gemma Galgani è tornata a essere protagonista a Uomini e Donne. La nuova formula del programma è iniziata lunedì scorso e la dama di Torino è stata il fulcro delle prime due puntate, mentre oggi si inizierà a parlare anche di Giovanna Abate. Sulle pagine del settimanale Chi Gemma Galgani si è tolta qualche sassolino dalle scarpe, parlando di Tina Cipollari. Sulla bionda opinionista che continua a intervenire ogni pomeriggio a Uomini e Donne contro di lei, la dama di Torino ha confessato: “Tina? Non è un problema. Io nemmeno la vedo. Sento la sua voce come un ronzio. Indossa una mascherina con sopra la mia faccia. È evidente che non riesce a fare a meno di me”. Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani su Gianni Sperti ... Leggi su lanostratv Gemma Galgani presa in giro | Umiliazione costante all’interno di Uomini e Donne

Uomini e Donne - anticipazioni di oggi 22 aprile 2020 : ultimatum per Gemma Galgani [VIDEO]

Uomini e Donne a luci rosse - Gemma Galgani e Maria De Filippi leggono le chat "erotiche" (Di mercoledì 22 aprile 2020) Uomini e Donne,lancia una: “? Neanche la vedo”è tornata a essere protagonista a Uomini e Donne. La nuova formula del programma è iniziata lunedì scorso e la dama di Torino è stata il fulcro delle prime due puntate, mentre oggi si inizierà a parlare anche di Giovanna Abate. Sulle pagine del settimanale Chisi è tolta qualche sassolino dalle scarpe, parlando di. Sulla bionda opinionista che continua a intervenire ogni pomeriggio a Uomini e Donne contro di lei, la dama di Torino ha confessato: “? Non è un problema. Io nemla vedo. Sento la sua voce come un ronzio. Indossa una mascherina con sopra la mia faccia. È evidente che non riesce adi me”. Anticipazioni Uomini e Donne,su Gianni Sperti ...

trash_italiano : Subito nuovo DPCM di Conte per permettere almeno a Gemma Galgani di registrare le esterne. #uominiedonne - zazoomnews : Gemma Galgani presa in giro Umiliazione costante all’interno di Uomini e Donne - #Gemma #Galgani #presa… - LadyNews_ : #GemmaGalgani di #UominieDonne torna a parlare di #GiorgioManetti - michyca17 : RT @amaricord: 'Nonna raccontami ancora della quarantena del 2020' 'Era il quarantaquattresimo giorno, in tv c'era Tina Cipollari con la ma… - bruno02211955 : RT @AdpSiena: “Caro mio Dio, io mi abbandono interamente nelle Vostre Santissime Mani, acciocché Voi facciate di me e delle cose mie quello… -