Final Fantasy 7 Remake: Guida ai Super Boss Segreti (Di mercoledì 22 aprile 2020) Avete portato a termine Final Fantasy 7 Remake? Vi farà piacere sapere allora che vi sono 3 Super Boss Segreti con i quali dovrete vedervela per ottenere trofei e ricompense varie. In questo articolo vi spiegheremo cosa dovete fare per affrontarli. Prima di proseguire avete già letto la Recensione di Final Fantasy 7 Remake? Come affrontare i Super Boss Segreti in Final Fantasy 7 Remake Come anticipato vi sono 3 Boss, molto forti e Super Segreti, i quali possono essere affrontati Bahamut: Completate tutti i dossier di ricerca di Chadley (lo incontrate nei bassifondi del Settore 7), quindi affrontate la battaglia Finale in VR per vedervela con il Boss e ottenere come ricompensa la sua Materia di Invocazione.Molboro: Rigiocate il Capitolo 17 a difficoltà Difficile, quindi andate nel simulatore di combattimento VR e affrontate una sfida a 6 stelle ... Leggi su gamerbrain Final Fantasy VII Remake tornerà con la seconda parte tra un bel po' di tempo? Ecco la possibile finestra di lancio

Final Fantasy VII Remake : un coraggioso esperimento metanarrativo che cambia il futuro della saga

