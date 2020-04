Coldiretti: servono più lavoratori nelle campagne, semplificare voucher agricolo (Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – L’approvvigionamento nei supermercati non è a rischio ma servono più lavoratori nelle campagne. Il messaggio arriva da Coldiretti che, mentre garantisce il rifornimento degli scaffali di mercati, negozi e supermercati “dove vanno evitati inutili e pericolosi affollamenti”, con una nota lancia l’allarme sulla necessità di lavoratori necessari “per sostituire molti dei 370mila stagionali stranieri tradizionalmente impegnati nei lavori agricoli in Italia ed ora bloccati alle frontiere per le misure di sicurezza anti-pandemia”. Per il Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, infatti “è quindi ora necessaria subito una radicale semplificazione del voucher ‘agricolo’ che possa consentire da parte di cassaintegrati, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in ... Leggi su quifinanza Coronavirus - Coldiretti : nei campi servono macchine e voucher

(Di mercoledì 22 aprile 2020) (Teleborsa) – L'approvvigionamento nei supermercati non è a rischio mapiù. Il messaggio arriva dache, mentre garantisce il rifornimento degli scaffali di mercati, negozi e supermercati "dove vanno evitati inutili e pericolosi affollamenti", con una nota lancia l'allarme sulla necessità dinecessari "per sostituire molti dei 370mila stagionali stranieri tradizionalmente impegnati nei lavori agricoli in Italia ed ora bloccati alle frontiere per le misure di sicurezza anti-pandemia". Per il Presidente di, Ettore Prandini, infatti "è quindi ora necessaria subito una radicale semplificazione del' che possa consentire da parte di cassaintegrati, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavoriin ...

"Servono al più presto voucher agricoli semplificati perché con l'avanzare della primavera – spiega Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo – il rischio è di non riuscire a ...

