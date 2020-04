Cilento blindato per i ponti 25 Aprile e 1 Maggio | negozi chiusi e controlli seconde case

(Di mercoledì 22 aprile 2020)per idel 25e del Primo. Per difendersi dall'eventuale assalto di turisti e proprietari dial mare, in violazione dei divieti anti-contagio per il Coronavirus, i Comuni costieri della provincia di Salerno, come Capaccio-Paestum, Agropoli, Castellabate, Camerota o Montecorice, si proteggono con ordinanze restrittive:dei vigili urbani ai confini e su

Napoli Fanpage.it

Questa mattina la Guardia costiera di Marina di Camerota, a bordo della motovedetta Cp 887, ha fatto allontanare alcuni bagnanti dalla spiaggia del Mingardo. Published on Apr 13, 2020. Controlli via m ...