Paolo Bonolis in un nuovo programma: è La stanza del medico, con il chirurgo Roy De Vita (Di martedì 21 aprile 2020) Dal 21 aprile, ogni martedì, Bonolis torna con un nuovo programma, che lui stesso definisce "una piccola costola de Il senso della Vita", in cui affianca il noto chirurgo Roy De Vita. Non va in onda in televisione, ma sul canale Instagram di Sdl Tv, la web tv gestita dal conduttore con Sonia Bruganelli. Leggi su fanpage Sonia Bruganelli - violento attacco al figlio di Paolo Bonolis

"Avanti un altro!" - Paolo Bonolis : incontro shock con un fantasma

Paolo Bonolis di nuovo insieme con la sua ex Laura Freddi? “Perché no - si potrebbe fare…” (Di martedì 21 aprile 2020) Dal 21 aprile, ogni martedì,torna con un, che lui stesso definisce "una piccola costola de Il senso della", in cui affianca il notoRoy De. Non va in onda in televisione, ma sul canale Instagram di Sdl Tv, la web tv gestita dal conduttore con Sonia Bruganelli.

valebalestrieri : Muschio Selvaggio ospita Paolo Bonolis e spezza la catena che divide internet dalla tv - GenteVipNews : Gossip tv, Laura Freddi e Paolo Bonolis insieme: suggestione o verità? - goldenzay : RT @lauramast01: Il 'CIAO RAGAZZI' di Niall nella diretta ha la stessa potenza di ITALIANI di paolo bonolis - kingmeels : CIOA RAGAZZI di Niall Horan is the new ITALIANIII di Paolo Bonolis. - fla89987336 : RT @lauramast01: Il 'CIAO RAGAZZI' di Niall nella diretta ha la stessa potenza di ITALIANI di paolo bonolis -