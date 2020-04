“Mes? Conte insista | il M5s cambierà idea anche stavolta” | afferma Renzi invocando la

Leggi su italiasera

(Di martedì 21 aprile 2020) ”Mettere il veto sul Mes? Siamo seri, senza l’Europa l’Italia sarebbe fallita. Basta con questa discussione, il problema non è l’Europa ma il fatto che tante persone sono rimaste senza una lira. I grillini non vogliono? Se ne faranno una ragione. Hanno già cambiatotante di quelle volte”. Ed ancora: “Io i fondi del Mes senza condizioni per le spese sanitarie, li prenderei di corsa, vado a piedi a Bruxelles a prenderli, ma è ovvio. Ti danno dei denari a condizioni buone, chi è che dice di no. Il presidente del Consiglio, ne sono assolutamente certo, non dirà di no al Mes”. “Giovedìcombatta la sua battaglia senza paura” Ne è convinto Matteo, tornando a rinverdire il suo parere rispetto alla situazione europea: ”Dico al presidente del Consiglio che fa bene ...