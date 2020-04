La beffa del reddito di emergenza che arriva a fine emergenza (Di martedì 21 aprile 2020) Marco Palombi sul Fatto Quotidiano scrive oggi che il REM, ovvero il reddito di emergenza promesso dal governo e che prevede un contributo di 500 euro con criteri “immediati” secondo le promesse dell’esecutivo, slitterà a maggio insieme a tutto il decreto Aprile che avrebbe dovuto contenere misure economiche per la popolazione: Il cosiddetto“decreto aprile” andrà probabilmente ribattezzato “decreto maggio”: “Se va bene diamo il via libera giovedì 30 aprile: così, anche se solo formalmente, ci evitiamo una figuraccia”, spiega una fonte di governo. Sarà davvero una sfida sul filo dei minuti visto che il voto parlamentare sulla modifica dei saldi di bilancio, preliminare all’approvazione di una legge che aumenta il deficit, “credo ci sarà tra il 29 e il 30 aprile”, ha detto ... Leggi su nextquotidiano Ciclismo - I Mondiali dell’Italia : Marino Basso e quella beffa atroce subita da Franco Bitossi – VIDEO

Ovviamente il ritardo del governo è un problema per tutti i soggetti in difficoltà e per il Paese in generale, ma la cosa che vorremmo sottolineare su tutte comporta un danno che sa di beffa e ...

Per concedere i 25mila euro alcune banche chiedono la garanzia sui vecchi finanziamenti in corso. Quasi 100mila domande nel primo giorno ...

