Il Tesoro supera le ultime resistenze M5S | confermati a d di Eni | Enel | Leonardo e Poste

(Di martedì 21 aprile 2020) Malgrado ledi alcune frange dei 5 stelle, guidati da Alessandro Di Battista, l’impianto dell’accordo nella maggioranza sulle nomine delle principali partecipate pubbliche ha retto. Come anticipato da Huffpost nei giorni scorsi, decisa la continuità sugli a.d., novità sulle presidenze.alla guida delle maggiori aziende gli amministratori delegati uscenti: Claudio Descalzi è stato così rinnovato alla guida dell’Eni, Alessandro Profumo a, Francesco Starace all’, Matteo Del Fante a.Tutte le novità riguardano le presidenze. All’arriva Michele Crisostomo, avvocato, esperto di regolamentazione bancaria e di operazioni sul mercato dei capitali, che prende il posto di Patrizia Grieco. Alla presidenza di Eni, sbarca Lucia Calvosa, ordinaria di diritto commerciale ...

Il Cda di Eni, oltre al presidente Calvosa e all'a.d. Descalzi, sarà composto in quota Tesoro da Ada Lucia De Cesaris, Nathalie Tocci, Emanuele Piccinni, Filippo Giansante. Nel Consiglio di Leonardo, ...