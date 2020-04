Il Marsiglia vuol ridurre gli stipendi, 3 calciatori rifiutano il taglio (Di martedì 21 aprile 2020) Florian Thauvin, Steve Mandanda e Dimitri Payet sono i giocatori che hanno detto no alla decurtazione degli ingaggi proposta dall'Olympique per ridurre i costi a bilancio a causa della crisi economica provocata dall'emergenza coronavirus. Sono pronti alla battaglia legale con il club col rischio che il contratto venga risolto. Leggi su fanpage (Di martedì 21 aprile 2020) Florian Thauvin, Steve Mandanda e Dimitri Payet sono i giocatori che hanno detto no alla decurtazione degli ingaggi proposta dall'Olympique peri costi a bilancio a causa della crisi economica provocata dall'emergenza coronavirus. Sono pronti alla battaglia legale con il club col rischio che il contratto venga risolto.

Una misura provocata dalla crisi vincolata all'emergenza sanitaria scoppiata per la diffusione dei contagi da covid-19. Succederà la stessa cosa ai dissidenti dell'Olimpyque Marsiglia? Florian Thauvin ...

