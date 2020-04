Coronavirus in Lombardia, morti in aumento: 203. Calano i ricoveri e le terapie intensive. Ma a Milano contagi ancora alti (Di martedì 21 aprile 2020) Meno 50 ricoverati in un giorno in terapia intensiva, ma a Milano e provincia 408 casi positivi in 24 ore su 960 in tutta la Regione Leggi su repubblica In Lombardia 67.931 contagi da Coronavirus e 12.579 morti

Coronavirus - quando zero contagi in Lombardia? “Il 28 giugno”

Coronavirus : da Regione Lombardia oltre 5 - 5 mln per cultura e spettacolo (Di martedì 21 aprile 2020) Meno 50 ricoverati in un giorno in terapia intensiva, ma a Milano e provincia 408 casi positivi in 24 ore su 960 in tutta la Regione

pfmajorino : Pensa se avessimo retto male. Coronavirus, Gallera: '12mila vittime? Qui è scoppiata una bomba atomica: la Lombard… - francescocosta : Nessuno pretende la perfezione, in una situazione come questa. Ma rispondere – come ha fatto Gallera da Fazio – che… - Agenzia_Ansa : 'Stanno continuando a trasferire i pazienti da un reparto all'altro, senza aver fatto nemmeno i tamponi, gli anzian… - vincenzocrisci : RT @lorepregliasco: Miracolo: la Lombardia finalmente fornisce il dato vero dei guariti, che prima venivano conteggiati confusamente insiem… - raveragiuliano : RT @Corriere: Coronavirus Lombardia, i dati di martedì 21 aprile: aumentano i contagi e i decessi, c... -