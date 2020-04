Coronabond, ora è crisi nera fra Roma e Berlino sulle misure Ue (Di martedì 21 aprile 2020) “È indiscutibile: l’Italia è stata lasciata sola”. Una frase che il premier Giuseppe Conte ha ripetuto svariate volte nel corso di queste settimane: un concetto che ha ribadito anche di recente in un’intervista al quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung. “Anche Ursula von der Leyen la vede in questo modo”, ha aggiunto il premier, e per questo “si è scusata in nome dell’Unione europea, nell’europarlamento. Devo dire che ho molto apprezzato questo gesto”. Intervista nella quale è tornata a rilanciare i Coronabond: c’è bisogno, ha sottolineato Conte, “di tutta la potenza di fuoco dell’Ue”, e dunque della condivisione dei debiti, ossia i Coronabond. “Non è questione di mettere in comune debiti passati o futuri”, spiega Conte, “ma di ... Leggi su it.insideover Gli alleati di Merkel aprono ai coronabond : “Bene accordo su Mes - ora altri passi per Italia e Spagna”

Discorso Conte Senato e Camera 21 aprile 2020: orario e streaming Sarà possibile vedere il discorso del presidente ... Una decisione che ha irritato le opposizioni in Italia, che spingevano invece ...

Milano è stabile (+0,05%) al termine della prima seduta di una settimana caratterizzata dal Consiglio Europeo sul Mes e sui coronabond e l’attesa per la decisione sul rating ... ricevuto 100 milioni ...

