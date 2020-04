Calciomercato Napoli, Icardi torna nel mirino di De Laurentiis (Di martedì 21 aprile 2020) Calciomercato Napoli: il club azzurro torna a inserirsi nella corsa al centravanti argentino, che il Psg non sembra orientato a riscattare. Il nome di Mauro Icardi è sempre al centro del mercato, anche ai tempi del coronavirus. E’ come se il tempo si fosse fermato e il nastro fosse stato fatalmente riavvolto, riportando agli scenari dell’estate di un anno fa, quando dell’argentino si parlava tanto. Anzi, troppo. Il futuro del giocatore, che non è più di primissimo pelo, resta sempre incerto: il Paris Saint-Germain sembra orientato a riscattarlo dall’Inter, ma l’allenatore tedesco Thomas Tuchel non stravede per lui, come conferma la doppia esclusione dalla sfida degli ottavi di Champions vinta contro il Borussia Dortmund. La Juve, che ha nel mirino anche Harry Kane del Tottenham, è sempre alla finestra; l’Inter pure e spera ... Leggi su 2anews Calciomercato Napoli - questione Milik : la situazione con la Juventus

