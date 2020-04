Calcio | ripresa allenamenti Spadafora | Nessuna certezza sul rientro in campo

SkySport : Coronavirus, Bundesliga verso la ripartenza: in campo il 9 maggio? - repubblica : Spadafora gela il calcio italiano: 'Non do per certa la ripresa' [aggiornamento delle 22:09] - AntoVitiello : #Scaroni all'Ansa: 'Il #Milan è una società di calcio, la cui vocazione primaria è giocare a calcio. Se ci sono i p… - Danibe23 : @DiBellaAle @pisto_gol Ma manco a me piacciono i politici attuali, ma cazzo stanno ancora morendo 500 persone al gi… - mirkospinelli97 : Per quanto dovrà andare avanti #Gravina a millantare ipotesi (tra l’altro, ne avesse detta mezza decente) di ripres… -

Calcio ripresa Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calcio ripresa