André Silva alla sua Milano | «Sei forte | tutto passerà presto» – VIDEO

(Di martedì 21 aprile 2020) Il messaggio di André Silva alla città di Milano nel corso dell'emergenza Coronavirus: le parole dell'attaccante del Milan – André Silva, attaccante dell'Eintracht Francoforte di proprietà del Milan, ha approfittato dell'intervista ai canali ufficiali del club tedesco per lanciare un messaggio di solidarietà alla città di Milano. Ecco le parole del portoghese. «Cristiano Ronaldo? Non parliamo spesso e non ho affrontato con lui il discorso del coronavirus. Sono in contatto con persone a Milano perché ho degli amici lì. Ho parlato con alcuni di loro e la situazione non è semplice. Non stanno vivendo un buon momento ma lo spirito della gente è forte, supererà tutto questo».