Tracce di virus nella Senna. "Laveremo le strade con acqua potabile" (Di lunedì 20 aprile 2020) Le Tracce sono “infime”, ma anche nell’acqua di Parigi - quella usata per far zampillare le fontane o per lavare le strade - circola il coronavirus. L’allarme è partito dallo stesso Comune, che ha garantito tuttavia che dai rubinetti delle case dei parigini sgorga invece un’acqua purissima. O quasi, visto che dall’inizio dell’epidemia è aumentato il suo contenuto in cloro.“Utilizzeremo l’acqua potabile per lavare le strade”, ha spiegato perciò una funzionaria del Comune, annunciando questa decisione in omaggio al “principio di precauzione”. Per evitare, cioè, che un’ipotetica gocciolina dell’acqua contaminata che fosse rimasta in aria (i riscontri positivi si sono avuti soltanto in 4 punti di prelievo su 27) possa finire nelle vie respiratorie di qualche passante. ... Leggi su huffingtonpost "Coronavirus - tracce nell'acqua del rubinetti" : il più drammatico dei campanelli d'allarme

Parigi - tracce di coronavirus nell’acqua non potabile

