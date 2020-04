Senza dare risposte non può scattare la fase 2 (Di lunedì 20 aprile 2020) Il presidente Conte ha fatto una intervista equilibrata al Giornale con toni ben diversi dalla famosa conferenza stampa di alcuni giorni fa. Ne ha fatta invece una più confusa a un giornale tedesco, sia per scopi contrattuali sia nel velleitario tentativo di riassorbire in qualche modo l’estremismo di Di Battista. (Ma la capacità contrattuale a nostro avviso viene accentuata non tanto da accorgimenti tattici ma dalla forza razionale delle proprie argomentazioni).In ogni caso i problemi dell’Italia sono rilevanti e riguardano sia il quadro politico sia la situazione sanitaria sia il presente e il futuro della nostra economia. Nessuno del M5S ha risposto all’articolo di Di Battista, non per la parte su Descalzi ma per la parte in cui mette in discussione tutto, cioè la collocazione dell’Italia nell’Europa, la sua conseguente ... Leggi su huffingtonpost Fase 2 - si potrà andare a trovare i parenti senza autocertificazione? I possibili scenari dal 4 maggio

O masochisti o pazzi. Perché non si capisce come senza l’Europa l’Italia potrebbe fare da sola. L’ipotesi di rinnovare l’invito mussoliniano dell’ “oro alla patria” avanzata da Salvini e dal suo ...

