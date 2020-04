MES, Dombrovskis: “Approccio completamente diverso, spese sanitarie intese in senso ampio” (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – Il Vicepresidente della Commissione europea, Vladis Dombrovskis torna a parlare del MES, nella settimana cruciale in cui si riunisce il vertice dei leader europei, ed assicura che sarà uno strumento ampio e flessibile e non sarà neanche l’unica opzione nell’ambito dl dibatto europeo, laddove Bruxelles punta a far rientrare tutto nel Bilancio pluriennale (MFF). Dombrovskis ha chiarito – in una intervista a Sky Tg 24 – che i “costi sanitari diretti e indiretti saranno interpretati in modo sufficientemente ampio” per attingere fondi dal MES, inclusi i costi della prevenzione e tutti quelli collegati all’emergenza coronavirus. Il Commissario ha poi assicurato che “tutti gli Stati membri dell’Eurozona avranno accesso alla linea di credito a condizioni migliorate” (pari al 2% del PIL), senza le ... Leggi su quifinanza Covid19 - Dombrovskis : “Mes e grande piano ripresa per le aziende”

Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, parlando delle modalità per accedere al Mes per fronteggiare l’emegenza coronavirus. Tutti gli Stati membri dell ...

Insiste Dombrovskis sul fatto che l'accesso al Mes è senza condizioni per le spese sanitarie dirette e indirette, e qui, ammette che il concetto di "indiretto" sarà interpretato in maniera molto ampia ...

