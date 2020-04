“In quella stanza c’erano strisce di cocaina, tubi di marijuana, donne”: Michael Jordan racconta i Bulls (Di lunedì 20 aprile 2020) “The Last Dance”, il documentario prodotto e rilasciato da ESPN su Netflix in cui viene scoperto il volto meno noto dei Chicago Bulls, fa venire alla luce, grazie alla testimonianza di Michael Jordan, il lato oscuro del basket NBA. Un arrivo non certo facile quello di Jordan, un ambiente allo sbando: “I veterani della squadra facevano cose che non avevo mai visto. Una volta, durante la pre-season, ero in hotel a cercare i miei colleghi e ho iniziato a bussare a tutte le porte finché non sono arrivato ad una da cui potevo sentire qualcuno dire ‘shhhh, c’è qualcuno là fuori’. Poi ho sentito una voce che chiedeva: ‘Chi è?’ Ho risposto: “MJ”. E hanno detto: “Accidenti, è solo il novellino. Non ti preoccupare. “Così hanno aperto la porta e dentro c’era tutto il team. ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Trump : “Indossare la mascherina? Non fa per me. Non posso immaginarmi così dietro quella bella scrivania dello Studio Ovale”

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha chiesto una pena inferiore per Roger Stone rispetto a quella proposta dai procuratori - dopo che Trump l’aveva definita “ingiusta” (Di lunedì 20 aprile 2020) “The Last Dance”, il documentario prodotto e rilasciato da ESPN su Netflix in cui viene scoperto il volto meno noto dei Chicago Bulls, fa venire alla luce, grazie alla testimonianza di, il lato oscuro del basket NBA. Un arrivo non certo facile quello di, un ambiente allo sbando: “I veterani della squadra facevano cose che non avevo mai visto. Una volta, durante la pre-season, ero in hotel a cercare i miei colleghi e ho iniziato a bussare a tutte le porte finché non sono arrivato ad una da cui potevo sentire qualcuno dire ‘shhhh, c’è qualcuno là fuori’. Poi ho sentito una voce che chiedeva: ‘Chi è?’ Ho risposto: “MJ”. E hanno detto: “Accidenti, è solo il novellino. Non ti preoccupare. “Così hanno aperto la porta e dentro c’era tutto il team. ...

davidefaraone : Mimmo Parisi aveva il compito di trovare 3 proposte di lavoro ai beneficiari del reddito di cittadinanza, ne ha tro… - virginiaraggi : Una Roma solidale e generosa: è quella che sta rendendo tutti orgogliosi in questo periodo di emergenza. Oggi vi ra… - team_world : Stanotte è andato in onda il concerto virtuale più grande al mondo: tantissimi artisti uniti per un’importantissima… - attendere_prego : RT @senza_me: La cosa giusta è quella più in là. - mar_aie : @AsNightmares Mi ricordo che decisi di seguirla per radio, in riva al mare, onde evitare una riunione di famiglia c… -

Ultime Notizie dalla rete : “In quella Proteine ​​Antigelo Market 2020 Tutti i principali aspetti industriali e analisi dell'impatto COVID-19 Il Mio Furgone