Gucci riapre il laboratorio di Scandicci (Di lunedì 20 aprile 2020) I primi segnali positivi di una ripresa del mondo della moda arrivano da Gucci: oggi riapre il laboratorio di prototipi di pelletteria e calzature ArtLab di Scandicci (Firenze). La ripresa delle attività nel centro di alto artigianato da 37.000 metri quadrati inaugurato due anni fa, dove si creano i prodotti Gucci, per ora riguarderà un numero ristretto - circa il 10%, vale a dire più o meno 100 persone - degli addetti. La riapertura, come si legge nella nota, avviene sulla base delle disposizioni governative dello scorso 10 aprile e a seguito di un accordo appena raggiunto con i sindacati per rafforzare ulteriormente il Protocollo di Sicurezza dello scorso 15 marzo, grazie anche alla consulenza del virologo Prof. Roberto Burioni dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. «Dall’inizio di questa emergenza, prima ancora che si ... Leggi su gqitalia Coronavirus Fase 2/ Gucci riapre grazie a Burioni - si riparte anche in Fincantieri

