Dalla Danimarca arriva l’idea del “Drive-in football” (Di lunedì 20 aprile 2020) Il club danese Midtjyilland in collaborazione con le autorità competenti, ha lanciato l’idea del “Drive-in football”. Sarebbe l’alternativa per seguire le partite di calcio nell’epoca dell’emergenza coronavirus senza creare affollamenti dannosi per la trasmissione del virus. Il progetto, riporta dal club sul proprio sito, prevede di allestire un’area con maxischermi davanti all’impianto sportivo in cui 10 mila tifosi potrebbero tranquillamente assistere al match da circa 2 mila auto. Il club danese ha anche previsto che l’audio del commento tv venga trasmesso alle onde radio dei veicoli attraverso una frequenza specifica. Il direttore marketing dell’ Fc Midjjtilland, Prebben Rokkjer, è sicuro che questa iniziativa coinvolgerà i tifosi: “Nei prossimi mesi in cui sfortunatamente dovremmo giocare la ... Leggi su ilnapolista Quella volta che - Dalla Calabria alla Danimarca con lAudi e-tron

