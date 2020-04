Condannato a due anni e due mesi per aver manipolato concorsi e nomine e per corruzione elettorale l’ex sindaco leghista di Legnano. Oltre a Fratus condanne anche per due assessori (Di lunedì 20 aprile 2020) L’ex sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, è stato Condannato a due anni e due mesi di reclusione dal Tribunale di Busto Arsizio con l’accusa di aver manipolato concorsi per posizioni dirigenziali in Comune, in municipalizzate e partecipate e per corruzione elettorale. Insieme a Fratus è stato Condannato, a due anni, anche l’ex vicesindaco dello stesso comune, Maurizio Cozzi, e a un anno e tre mesi all’assessore Chiara Lazzarini (entrambi di Forza Italia). L’indagine, coordinata dal pm Nadia Calcaterra, era partita con l’accusa per Fratus di corruzione elettorale, in particolare relativamente a una nomina nel cda di Amga in cambio dell’appoggio elettorale al ballottaggio durante le elezioni. Cozzi e Lazzarini si erano attivati per far nominare un loro uomo in una delle municipalizzate. L'articolo Condannato a due ... Leggi su lanotiziagiornale Coronavirus - uccide due persone per scappare da Wuhan - condannato alla pena di morte

