Barbara D’Urso risponde alle critiche sui suoi programmi “Col cuore”

Leggi su youmovies

(Di lunedì 20 aprile 2020) Questo articoloD’Ursosui“Col cuore” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.D’Ursoricevute nelle ultime settimane in maniera ineccepibile: ecco cosa è successo sul suo profilo Instagram. La preghiera con Matteo Salvini ha segnato un punto di non ritorno perD’Urso, la conduttrice si è trovata al centro di una grande polemica che non accenna a fermarsi. Dalla petizione per allontanarla …