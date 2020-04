Banche, BCE pensa ad una “bad bank” per assorbire gli NPL in eccesso (Di lunedì 20 aprile 2020) (Teleborsa) – La BCE starebbe lavorando ad una “bad bank” che possa raccogliere i crediti in sofferenza (NPL) delle Banche europee, quelli passati, derivanti dalla crisi finanziaria del 2008, e quelli futuri, generati dall’epidemia di Covid-19. Lo riferisce il Financial Times, segnalando che lo scopo sarebbe quello di “ripulire” i bilanci dalle sofferenze. In Europa si stimano circa 506 miliardi di NPL, cifra dimezzata rispetto a quattro anni fa. “Solo con una bad bank si può risolvere il problema degli NPL”, ha affermato Yannis Stournaras, governatore della banca centrale greca e membro del direttivo della BCE, riprendendo una proposta avanzata tre anni fa da Andrea Enria, numero uno dell’EBA, l’autorità europea di vigilanza del settore bancario. C’è però uno scoglio: le regole del bail-in. ... Leggi su quifinanza Garanzie BCE - nuove regole per le banche

