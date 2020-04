Allerta Meteo Piemonte: codice giallo per piogge, rischio allagamenti e frane (Di lunedì 20 aprile 2020) Allerta gialla per il maltempo sul Piemonte occidentale, nelle province di Cuneo e Asti. Le prime piogge primaverili riducono il grave deficit idrico ma portano rischi di locali allagamenti e frane. Nel bollettino emesso oggi alle ore 13 da Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) il rischio di tipo idrogeologico riguarda, oggi e domani, tutte la vallate torinesi e cuneesi. L’Allerta gialla di tipo idraulico e’ limitata, nelle previsioni, a due settori: la pianura cuneese e la Valle Tanaro. Il maltempo e’ meno intenso sulla parte orientale del Piemonte. La quota neve questa sera dovrebbe scendere a 1700 metri di altitudine e un ulteriore calo e’ previsto domani, fino a 1300 metri, ma soltanto sulle Alpi Marittime. Un miglioramento totale e’ previsto mercoledi’. Dalla serata di ieri a questa mattina i pluviometri delle stazioni Arpa ... Leggi su meteoweb.eu Allerta Meteo Liguria : venti di burrasca forte su centro e ponente - raffiche di oltre 100 km/h

Allerta meteo Gialla in Puglia - torna la pioggia in tutta la regione miglioramento del tempo da venerdì

