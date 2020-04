Vidal Inter, l’ex compagno: «Se lascerà il Barcellona, andrà da Conte» (Di domenica 19 aprile 2020) Vidal Inter, l’assist dell’ex compagno del centrocampista cileno del Barcellona alla formazione nerazzurra Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona per lungo tempo accostato all’Inter, non è approdato a Milano come sperato da molti tifosi nerazzurri nel corso dell’ultima finestra di mercato. Un ex compagno del cileno ha confezionato un “assist” all’Inter: si tratta di Faty, che ha condiviso lo spogliatoio con Vidal ai tempi del Bayer Leverkusen. Ecco le sue parole sul futuro dell’amico: «Se in futuro dovesse lasciare il club spagnolo, credo che andrebbe a giocare nell’Inter. Questo perché ha un grande rapporto con l’allenatore, Antonio Conte», ha ammesso nel corso di una diretta Instagram. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Vidal Inter si può fare ma senza Lautaro : cala il prezzo del cileno

