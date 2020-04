La Lisbona de La Casa di Carta è guarita | Non è una semplice influenza

(Di domenica 19 aprile 2020) Carlo Lannadal virus, lade Ladiracconta cosa ha vissuto nell'ultimo mese, rivelando il suo punto di vista sulla questione a una radio spagnola Quasi un mese dopo dall’annuncio che; stato pubblicato sui social, lade Ladi, interpretata da Itziar Ituno, rivela di essere guardata dal coronavirus. L’attrice che; co-protagonista di una delle produzioni Netflix più celebri dell’ultimo anno, si rivela in una lunga intervista che la rilasciato a Radio Ciudad. La pandemia ha colpito duramente la Spagna, prima nei morti e nei contagi, e il virus ha avuto una diffusione così capillare che tutti, persino gli esperti, sono stati stupiti per la potenza dell’infezione. La situazione pare che sia sotto controllo anche se sono ancora tanti i morti e tanti i ricoverati in ospedale. "Ho ...

repubblica : Itziar Ituño, l'ispettor Murillo poi Lisbona de 'La casa di carta', è guarita dal coronavirus e attacca il governo… - jessikasal11 : Itziar Ituño, l'ispettor Murillo poi Lisbona de 'La casa di carta', è guarita dal coronavirus e attacca il governo… - PaginaNuova : la REPUBBLICA - Itziar Ituño, l'ispettor Murillo poi Lisbona de 'La casa di carta', è guarita dal coronavirus e att… - rosatoeu : Itziar Ituño, l'ispettor Murillo poi Lisbona de 'La casa di carta', è guarita dal coronavirus e attacca il governo… - debra_hhh : RT @repubblica: Itziar Ituño, l'ispettor Murillo poi Lisbona de 'La casa di carta', è guarita dal coronavirus e attacca il governo spagnolo… -

Ultime Notizie dalla rete : Lisbona Casa

Itziar Ituño e Álvaro Morte, Lisbona e il Professore in «La Casa di Carta» (Netflix), sul set terza stagione parte la gaffe e Lei: «Mierda!». Lo Sketch è comico ...Di fronte alle polemiche per la maxi struttura che rimane sotto utilizzata nonostante il costo non sembra esserci spazio per l'autocritica. L'allarme dei centri antiviolenza: "Donne chiuse in casa e ...