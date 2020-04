Coronavirus, in Sicilia altre 56 tonnellate di materiale sanitario (Di domenica 19 aprile 2020) E’ atterrato all’aeroporto di Palermo un nuovo volo cargo proveniente dalla Cina, con a bordo 56 tonnellate di materiale sanitario acquistate dalla Regione Siciliana, grazie alla collaborazione con l’Upmc di Pittsburgh, insieme a cui gestisce l’Ismett nel capoluogo. sat/red (fonte video: Regione Siciliana) Coronavirus, in Sicilia altre 56 tonnellate di materiale sanitario su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus : assessore Sicilia - ‘nonostante l’emergenza donazioni vanno avanti’

