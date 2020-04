Cassano | stoccata a Cristiano nella diretta con Vieri | “Ronaldo | quello vero | è uno solo”

(Di domenica 19 aprile 2020) Antonioe Christiansono stati protagonisti di unaInstagram vivace e colorita. Mattatore, naturalmente, Fantantonio, che ha parlato così di Ronaldo, in collegamento conpoco prima di lui: "Giocatore stratosferico, una roba fuori dal mondo. Un fenomeno: Ronaldoè uno solo".

Nella serata di ieri, in successione, Bobo ha ospitato prima Ronaldo, con il quale ha condiviso una fetta di carriera all'Inter, e poi Antonio Cassano. Proprio Fantantonio ha voluto parlare del ...Immagina che roba poteva essere con delle ginocchia a posto” ha dichiarato Antonio Cassano in collegamenti in diretta su Instagram con Bobo Vieri. L'ex Roma si è soffermato su Ronaldo, il brasiliano, ...